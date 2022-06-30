Злятся: Николай Басков рассказал о сообщениях с угрозами из-за поддержки им СВО

Николай Басков заявил, что уехавшие из России артисты «изрыгают» ненависть к Родине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В Telegram певец получил около 75 тысяч сообщений с угрозами, после чего сдал свой телефон в соответствующие органы.

Атаковали сообщениями с угрозами за поддержку спецоперации России на Украине певца Николая Баскова.

Он пояснил журналистам, что в течение месяца ему в Telegram поступило около 75 тысяч грозных сообщений. В частности, злоумышленники обещали найти его и его машину. После всего произошедшего он сдал свой телефон в соответствующие органы.

Несмотря на весь обрушившийся на него негатив, Басков выстоял.

«Дух сломить нельзя. Нам есть, за что сражаться. Есть люди, которые далеки от этого, есть, которые разобрались в этой ситуации», — говорит Басков.

По его мнению, люди шоу-бизнеса наиболее нуждаются в том, чтобы им «разжевывали» текущую ситуацию. Артист признался, что не ожидал, как многие окажутся недалекими, но есть и понимающие.

«Я приобрел большое количество людей, которые понимают, подают руку и говорят спасибо. Это дороже, чем какие-то непонятные люди, которые изрыгают по отношению к нашей стране ненависть. Бог им судья», — продолжает он.

Николай Басков лично ездил в Донбасс. После выступления он говорил о получении непередаваемых эмоций, пишет sm.news.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. События вызвали неоднозначную реакцию в мире звезд. Одни поддержали действия российских властей, а другие подвергли их критике.

Ранее 5-tv.ru писал о приезде Николая Баскова на церемонию прощания с Юрой Шатуновым.