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С президентом США случился очередной конфуз во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Украина проиграет России по итогам спецоперации. Эти слова политик обронил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Правда, вырвались они случайно и тут же облетели СМИ.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят», — цитирует президента Telegram-канал «Лента дня».

Но тут же поправился, вспомнив, на чьей он должен быть стороне — «То есть, что русские не победят».

Он также поздравил со вступлением в НАТО Швейцарию вместо Швеции и призвал Запад терпеть высокие цены на топливо. Причем столько, сколько потребуется.

Накануне с президентом Америки случился еще один конфуз. Он назвал НАТО угрозой самой себе во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. А за несколько дней до этого, выступая перед публикой, развернул к ней листок, на котором была пошаговая инструкция, как вести себя во время аудиенции. Кроме того, были случаи, когда политик путал Ирак и Украину, фамилии разных людей, здоровался с пустотой, называл супруга вице-премьера Камалы Харрис мужем первой леди, хотя это его собственный статус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнилось начало саммита альянса в Испании.