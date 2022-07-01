От них без памяти: какие виды фастфуда вызывают забывчивость

Врач Улюдуз рассказала о том, что фастфуд плохо влияет на память

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Фастфуд является одним из вредных элементов для памяти. Лучше ограничить употребление такой пищи.

Проблемы с памятью все чаще беспокоят не только пожилых, но молодых пациентов. Иногда забывчивость может быть вполне безвредной, но за ней скрывается куда больше, чем просто усталость.

Турецкий врач Дерьи Улудюз сообщила, что забывчивость может быть вызвана не только старением, травмой головы, но и неправильным питанием. Фастфуд является одним из вредных элементов, который может влиять на память. Лучше ограничить употребление такой пищи.

«Наш мозг поглощает 30% калорий, которые организм получает с пищей. На самом деле все, что вы накалываете на вилку, напрямую влияет на функции вашего мозга и памяти», — рассказала Дерьи Улудюз в интервью Sözcü.

Также она отмечает, что любая еда влияет на работу мозга. К основным продуктам, которых следует избегать доктор отнесла:

Растительные масла. Они содержат вредные для мозга и памяти вещества.

Они содержат вредные для мозга и памяти вещества. Энергетики. Напитки обладают большим количеством сахара, что увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и диабета.

Напитки обладают большим количеством сахара, что увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и диабета. Белые углеводы. Пшеничный хлеб, макароны, рис, картофель — все эти продукты имеют большой гликемический индекс. Постоянное употребление белого хлеба со временем рискует превратить обычную забывчивость в деменцию.

Пшеничный хлеб, макароны, рис, картофель — все эти продукты имеют большой гликемический индекс. Постоянное употребление белого хлеба со временем рискует превратить обычную забывчивость в деменцию. Жареное. Курица, картофель, стейк, яичница и другие вкусности со сковородки плохо влияют на мозг человека.

Курица, картофель, стейк, яичница и другие вкусности со сковородки плохо влияют на мозг человека. Искуственные подсластители. Газировка, сок, пирожные и другие продукты с подсластителями в составе значительно повышают уровень инсулина, что грозит развитием сахарного диабета и болезни Альцгеймера.

Газировка, сок, пирожные и другие продукты с подсластителями в составе значительно повышают уровень инсулина, что грозит развитием сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Алкоголь. Научные исследования показали, что мозг людей, часто употребляющих алкогольные напитки, меньше, чем у тех, кто вообще не пьет спиртное. Это во многом объясняет причину проблем с памятью.

Научные исследования показали, что мозг людей, часто употребляющих алкогольные напитки, меньше, чем у тех, кто вообще не пьет спиртное. Это во многом объясняет причину проблем с памятью. Трансжиры. Входящие в состав фастфуда трансжиры при регулярном потреблении вызывают изменение клеток и тканей. Это существенно подрывант здоровье, в том числе и когнитивные способности.

К слову, ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог Лорен Манекар сообщила, что для людей с проблемами сердечно — сосудистой системой сливочный сыр может стать катализаторам заболеваний, потому что он беден полезными микроэлементами.

Кроме того, она отметила, что один из недостатков сливочного сыра — употребление его совместно с большим количеством углеводом или сладкой едой, а это наносит вред сердцу и закупоривает сосуды.