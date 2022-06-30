В гости к Пугачевой? Нетребко с мужем улетели в Израиль

Фото: Instagram* / yusif_eyvazov_official

Оперная дива устроит концерт в Тель-Авиве со специальными VIP-билетами.

Оперная певица Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым отправилась в Израиль, но не просто так, а «по работе». В своем личном блоге звезда сообщила, что это осенью она вместе с супругом выступит на авторском концерте. Мероприятие пройдет в Тель-Авиве, где уже треть года нашли приют Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми.

Как утверждает издание «Экспресс-газета», подготовка шоу Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова ведется активно и в крупном масштабе. Билет на предстоящий концерт будет стоить не менее шести тысяч рублей. Также есть опция билета VIP, в который входит коктейль-вечеринка и особенный столик с Анной Нетребко во главе.

Судя по всему, Анна Нетребко весьма успешно продвигает свою карьеру за рубеж. Чего не скажешь об обитателе Израиля Максиме Галкине. Сбежавший из страны юморист регулярно пытается критиковать Россию, но его попытки лишь сильнее отталкивают русский народ. Многие звезды открыто осудили слова и поведение Галкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как журналист Евгений Додолев назвал Анну Нетребко, Аллу Пугачеву и еще нескольких звезд эстрады «предателями за госсчет».

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