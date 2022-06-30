Военные аналитики объяснили неважность острова Змеиный для России

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Россия покинула остров Змеиный, поскольку там нет смысла держать военные гарнизоны.

Почему России больше не нужен остров Змеиный, рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин.

По его словам, точка не важна, поскольку не подразумевает под собой стратегического значения.

«Там нечего охранять. Остров пустой, на нем несколько бараков находится — и все», — говорит Козин, подчеркивая ненужность в данном районе российских военных гарнизонов.

Кроме того, по мнению Козина, у ВСУ не хватит сил взять Змеиный, так как у них есть необходимость удержаться на более важных объектах, в то время как Змеиный — маленький пятачок.

Эксперт Бюро военно-политического анализа, специалист по средствам химической и биологической защиты Николай Костикин отмечает, что переход острова под киевский контроль не сыграет роли в российской спецоперации.

«Флота у Украины нет. Операция проводится преимущественно на суше», — говорит он.

По мнению Костикина, решение России покинуть Змеиный имеет, скорее, политический, нежели военный характер. Таким образом, она избавила себя от провокаций в данном районе, а также показала всему миру, что теперь сельскохозяйственная продукция может быть спокойно вывезена.

«Если и возникнут проблемы, то обвинить Россию в них будет уже нельзя. Украина уже показала склонность к разного рода провокациям, начиная от Бучи, заканчивая недавней ситуацией в Кременчуге», — добавляет Костикин.

Войска РФ покинули остров Змеиный, чтобы показать ООН готовность к открытию организацией гуманитарного коридора, пишет URA.RU.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

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