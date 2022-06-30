Вдова Пьера Нарцисса: «Камерунские родственники ни копейки не получат!»

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Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила, что все имущество покойного артиста принадлежит ей.

Вдова умершего Пьера Нарцисса на церемонии прощания с артистом выступила со смелым заявлением. Как рассказала Валерия Калачева, родственники Пьера Нарцисса из Камеруна не могут претендовать на часть наследства, так как все имущество покойного записано на нее.

«Камерунские родственники от меня больше ни копейки не получат!» - цитирует женщину KP.RU.

В четверг, 30 июня, в зале морга Центральной клинической больницы в Москве прошла церемония прощания с Пьером Нарциссом. Присутствовали только близкие друзья и родственники артиста. Белоснежный гроб с певцом утонул в алых розах. Тело Пьера Нарцисса было решено перевезти в специальном цинковом гробу в родной Камерун. Долгое время вдова Нарцисса и его камерунские родственики не могли договориться о месте захоронения, церемонию переносили два раза, но в итоге Валерия Калачева согласилась отправить тело в родные края.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение сестры Пьера Нарцисса о том, что по делу его смерти необходимо провести расследование.