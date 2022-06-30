Москвичам пообещали жаркий и засушливый июль

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Температура в середине лета будет выше многолетней нормы.

Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы жаркий и засушливый июль. По его прогнозам, температура воздуха в середине лета будет на один-полтора градуса выше многолетней нормы. При этом осадков ожидается очень мало.

«В Москве по климату осредненная ночная температура воздуха составляет 13,5 градусов, дневная — 23,1 градус. Недобор по дождям может составить 40-60%, то есть, вместо положенных в столице 94 миллиметров осадков, прогнозируется в лучшем случае только половина», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что температура воздуха в течение месяца при этом будет неоднородной. Наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля и составит четыре градуса. Во второй десятидневке аномалия сократится до ничтожных 0,5 градусов, а в период с 20 по 30 июля температура будет соответствовать средним показателям метеостатистики.

«Таким образом, «макушка лета» в Москве и Центральной России будет довольно теплой и засушливой», — резюмировал Тишковец.

К слову, самым жарким и засушливым в XXI веке, по данным ТАСС, было лето в 2010-м году — прежде столь рекордные температуры — до 38 градусов — регистрировались в далеком 1972-м. Самым же холодным за последние двадцать лет было лето в 2019-м, рассказывает KP.RU. Причем такие капризы погода не демонстрировала до этого целых пятьдесят лет.

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