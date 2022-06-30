Глава СВР Нарышкин: Польша уже прорабатывает сценарии «расчленения» Украины

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В Польше уверены, что США и Британия поддержит их план.

К разработке планов по структурному расчленению Украины приступило правительство Польши. Об этом сообщили в пресс-службе СВР, цитируя главу ведомства Сергея Нарышкина.

«По поступающей в службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины», — говорится в сообщении.

Нарышкин подчеркнул, что Варшава осознает для себя невозможность прекращения спецоперации на Украине, несмотря на заявления политических и военных деятелей. В Польше убеждены, что их план поддержат в Вашингтоне и в Лондоне, поскольку российские войска продвигаются вглубь территории Украины. У Британии и США попросту не останется выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине», пишут «Известия».

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился передать суверенитет страны Польше. С согласия киевских властей поляки разместили на своей территории центр обработки данных государственной налоговой службы Украины. Это якобы поспособствует эффективности работы ведомства.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о реальном положении дел в Лисичанске.