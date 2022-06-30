Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

При этом среди американских картин мало фильмов со смыслом, считает режиссер.

Российский режиссер и актер Никита Михалков считает, что у отечественного кино не получается подражать Голливуду.

«Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое», — прокомментировал режиссер РИА Новости.

Мэтр пояснил, что не может представить, как бы к нему отнесся зритель, если бы он снял «Терминатора».

«Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом», — подчеркнул он.

Также, по мнению режиссера, за 20 лет Голливуд заставил своих и всех зрителей в целом считать, что там делают лучшее кино. Но картины, наполненные смыслом, можно пересчитать по пальцам.

«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла», — подчеркнул Михалков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Никита Михалков о покинувших Россию звездах.