Помощник главы МВД ЛНР рассказал о реальном положении дел в Лисичанске

Фото, видео: 5-tv.ru

Иностранные наемники из Великобритании, США и Грузии называют украинцев «одноразовые».

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о положении дел в Лисичанске. Он продемонстрировал для корреспондента «Известий» Алексея Полторанина с какого угла зашли в регион российские войска и какие территории были взяты первыми под контроль.

«Со стороны Северодонецка некоторые подразделения наши перешли через Северский Донец и врезались непосредственно в жилые кварталы. По большому счету, часть северного Донецка еще не контролируется нашими подразделениями», — рассказал он, указывая на местность в карте.

Он отметил, что около двух дней назад появилась информация о прибытии в районы Северска до шести Батальонных тактических групп и две из них должны были выйти на Лисичанское направление для помощи выхода оставшихся националистов в регионе.

«Два из них должны были выйти в район Лисичанска для помощи выхода тех остатков укронацистов, которые еще в истерике бьются и удерживают позиции в Лисичанске. Их там уже малое количество осталось. Видать, указание от генерального штаба они уже получили и 25 бригада будет выходить в районы Белогоровка», — объяснил Полторанин.

Военный отметил, что у украинской армии в Лисичанске колоссальные потери, уже сейчас насчитывается более двух тысяч с половиной человек потери состава ВСУ от российской артиллерии. Сейчас националисты готовят план по выходу, после которого смогут вернуться с новыми силами. Однако слабо верится в это, ведь еще ни одного метра ЛНР украинские военнослужащие не отбили.

«Как девка в истерии они бьются и теперь уже выводят остатки с Лисичанска в Северск», — иронизировал Алексей.

Также помощник министра внутренних дел прогнозирует наступление полной блокады к концу этой недели. Он рассказал, что иностранные наемники из Великобритании, США и Грузии называют украинцев «одноразовые».

«Им это очень не нравится, у них даже между собой были большие скандалы. Практически все наемники вышли в Северск. В Северске насчитывалось около 250 человек. В большей степени это американцы и преобладали еще польские подразделения. Касательно грузинских подразделений, в районе лисичанска один из батальонов был почти уничтожен», — признался Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Народная милиция ЛНР дала украинским военным в Лисичанске шанс сдаться.