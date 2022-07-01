Хирург рассказал, что нельзя делать при кровотечении из носа у ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

Родители не всегда умеют правильно помочь своим чадам и допускают ошибки в, казалось бы, обыденной ситуации, рассказал врач Константин Циленко.

У детей часто идет кровь из носа, однако родители далеко не всегда умеют правильно оказать им помощь. Как нужно поступать в таких ситуациях, в беседе с Газетой.ру рассказал детский хирург Константин Циленко.

Во-первых, не рекомендуется вставлять в ноздри тампоны, давать своему чаду ложиться или запрокидывать голову. Когда кровотечение закончится, малышу нельзя сморкаться и есть.

«Нельзя ложиться или наклонять голову назад — это может привести к проглатыванию крови и вызвать рвоту. Не рекомендуется вставлять ватный тампон в нос, так как волокна ваты плотно прилипают к месту кровотечения, и при его извлечении удаляется прилипший к вате сгусток крови, который, как пробка, закрывал место, откуда возникало кровотечение. Это может спровоцировать повторную кровопотерю», — объяснил доктор.

Запрет на еду после кровотечения из носа у детей обусловлен тем, что любое попадание пищи в рот вызовет расширение сосудов и усиление притока крови. Это может вызвать повторное кровоизлияние. От еды лучше воздержаться в течение 30-60 минут. Сморкаться не стоит по понятным причинам — иначе кровь, скорее всего, пойдет из носа снова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при гипертонии не только правильно принимать лекарства, но и изменить рацион.