Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / State Duma Russia

Мау проходит обвиняемым по скандальному делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинение в мошенничестве. Как сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Москве, он проходит подозреваемым в скандальном деле о присвоениях в особо крупном размере, одной из ключевых героинь которого стала бывший вице-президент Сбербанка и экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — цитирует представителей ведомства URA.RU.

Тверской районный суд Москвы 6 декабря 2021 года отправил под арест до бывшего вице-президента Сбербанка и экс-заместителя министра просвещения Марину Ракову. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации федерального проекта «Учитель года».

Наряду с ней были арестованы чиновники, связанные с Фондом новых форм развития образования и гражданский ее муж Артур Стеценко. Также причастным назван директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев. Его мерой пресечения на время разбирательств стал домашний арест. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Ранее 5-tv сообщал о кончине ректора Высшей школы сценических искусств («Театральная школа Константина Райкина») Анатолия Полянкина — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в ВШСИ.