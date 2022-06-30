Песков: слова Джонсона об участии РФ в саммите G20 не повлияют на планы Путина

Фото: www.globallookpress.com / Europa Press/E. Parra. Pool

Британский премьер допускает очень много разных высказываний и не все они удачные.

Предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона не откладывать саммит G20 ни влияет на решение Кремля. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», — заявил он журналистам на вопрос о провокационном заявлении Джонсона.

Ранее премьер-министр Великобритании призвал лидеров стран «Большой двадцатки» не отменять саммит. Он предположил, что российский президент Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит по «разным причинам». Также Джонсон назвал Путина «изгоем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков прокомментировал слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина.