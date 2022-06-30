Валя Карнавал на фоне помолвки со Стоуном выпустила песню про расставание

Фото, видео: Instagram* / karna.val; PR KARNA.VAL

Злые языки поговаривают, что за спиной юноша называл певицу «дойной коровой», что могло привести к разрыву.

Популярный блогер и тиктокер Валя Карнавал выпустила новую песню под названием «Ой, мама», в котором она поет о тяжести расставания.

Поклонники Карнавал крайне удивились строкам, в которых девушка поет про то, что она ходит по пустой квартире, перебирает старые фотографии и чувствует душевную боль.

«Он видел каждую слепую ошибку, а я, закрыв глаза, любила его. Я осталась одна», — поет Валя Карнавал.

Песня про расставание показалась фанатам блогера странной, так как еще недавно Валя Карнавал была невероятно счастлива и влюблена в коллегу по шоу «Звезды в Африке», спортсмена Сашу Стоуна. Певица даже приняла предложение руки и сердца от бойфренда.

Возможно, причиной расставания стало раскрытие того, как отзывался о своей девушке Саша Стоун. За спиной Вали Карнавал он называл ее «дойной коровой». Кроме того, источники утверждают, что Стоун в отношениях с Карнавал имел параллельно «интригу на стороне».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валя Карнавал снова и снова выбирает «парней-плохишей».

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