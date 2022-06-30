Афиши с концертом русофоба Макса Барских появились в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Согласно афише, Макс Барских должен выступить в Москве в конце августа.

Афиши с концертом певца украинского певца Макса Барских появились в Москве. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов, посвященных светской хронике, опубликовав соответствующие фото.

Согласно публикациям, выступление запланировано на 26 августа. Однако присутствует нестыковка — в афишах площадкой предстоящего мероприятия назван ДК «Юбилейный», расположенный в подмосковных Мытищах. Однако работники учреждения сообщили «Известиям», что концерт Макса Барских не запланирован.

Ранее на Макса Барских ополчились его теперь уже бывшие поклонники в России. Артист раскритиковал спецоперацию на Украине и неоднократно оскорблял россиян. В ответ рэпер Тимати назвал его «петушарой» и пообещал показать ему, кто на самом деле «дырявый».

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Макса Барских о Регине Тодоренко. Он в негативном ключе высказался о знаменитости, когда все поздравляли ее с рождением второй дочки. Позже звезда опровергла новости о родах, которые распространили СМИ.