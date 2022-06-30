Внебрачный сын Кастро рассказал о несостоявшейся невесте Пьера Нарцисса

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Пока бывшая супруга и дочь оплакивали артиста, журналисты выяснили, что незадолго до смерти он планировал свадьбу!

Незадолго до смерти певец Пьер Нарцисс планировал свадьбу с некоей Ксенией Грин. Об этом журналистам рассказал историк Александр Серегин, представляющийся внебрачным сыном покойного кубинского лидера Фиделя Кастро. На церемонию прощания с артистом мужчина пригнал грузовик алых роз — по его словам, около пяти тысяч цветков. Такой же жест, рассказал Серегин-Кастро, он сделал и в день панихиды по Юре Шатунову, но в той машине якобы было десять тысяч роз.

Пока бывшая жена Валерия Калачева и дочь Нарцисса Каролина-Кристель оплакивали покойного, осведомленный историк рассказывал прессе о его последней любви. Он отметил, что Грин нет на прощании, что она обливается слезами дома, но, может быть, еще появится.

«Пьер был бабник, поэтому и развелся с супругой. В последнее время у него была девушка, Ксения Грин, на которой он хотел жениться. Но ее родители были против, чтобы внуки были темнокожие», — заявил Серегин-Кастро корреспонденту «МК».

Стоит отметить, по некоторым данным, освещенным сегодня в прессе, возлюбленная Нарцисса все-таки посетила панихиду, но старалась держаться подальше от родственников звезды. Также важно подчеркнуть, что представитель «Шоколадного зайца» попросила журналистов не слушать «человека на костылях, который представляется Кастро». Она отметила, что историк не имеет ничего общего с умершим.

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом состоялась в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Белоснежный гроб утонул в букетах алых роз, мероприятие сопровождало живое пение госпел-хора из Камеруна. Проститься с выпускником «Фабрики звезд» пришла ведущая проекта Яна Чурикова, а также троюродная сестра исполнителя — джазовая певица Виктория Пьер-Мари.

Нарцисс умер 21 июня, траурная церемония была запланирована на 25-е, но разногласия мамы, сестры и экс-супруги отсрочили ее до 30-го. Он будет похоронен на родине в семейном склепе. Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с церемонии прощания с Пьером Нарциссом.