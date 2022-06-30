Лукашенко встретил главу МИД РФ Лаврова и назвал его «главным дипломатом мира»

Фото, видео: Telegram / Пул Первого

Оба государства будут твердо отстаивать свои законные интересы в случае продолжения НАТО действовать агрессивно.

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с Сергеем Лавровым. Президент крепко пожал руку руководителю российского внешнеполитического ведомства и назвал его «главным дипломатом мира».

«Приятно встретиться с главным дипломатом мира», — начал Лукашенко.

Сергей Лавров немного засмущался комплименту, на что президент Белоруссии пояснил — в своей оценке он опирался на загрузку российского дипломата.

Глава российского МИДа посетил Беларусь с целью укрепления дипломатических отношений между государствами. Между ними состоялся плодотворный и доверительный диалог.

После встречи Сергей Лавров побеседовал с белорусскими СМИ, где в очередной раз продемонстрировал высший класс российской дипломатии.

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД подчеркнул, Россия не станет уходить от беседы с Западом по поводу европейской безопасности, однако Москва знает цену обязательствам, которые на себя берет Западный мир. Это еще раз доказывает его настрой в рамках беседы с белорусскими СМИ.

«Мы всегда за диалог, мы всегда за те решения, которые обеспечивают равноправие, обеспечивают баланс интересов. Но мы знаем как к такому роду договоренностей относятся наши коллеги из северо-атлантического альянса», — заявил глава российского МИД журналистам.

В том числе он отметил, что на встрече президентов России и Белоруссии в Петербурге обговаривались вопросы безопасности. Тогда было подчеркнуто, что обе страны будут твердо отстаивать свои законные интересы в случае продолжения НАТО действовать агрессивно. Для обоих лидеров важно, чтобы их интересы уважались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина отказалась делать шаги в сторону вступления в НАТО.