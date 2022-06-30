Финский журналист об открытии границ для россиян: «Дурдом и издевательство»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roni Rekomaa via www.imago-image

С 30 июня Финляндия снимает антиковидные ограничения для туристов из РФ. Однако рано радоваться, ведь некогда добрая страна изменила отношение к россиянам в худшую сторону.

Сообщение о том, что Финляндия с 30 июня отменяет для путешественников из России ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, наверняка обрадовало многих. Однако, как отметил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru финский журналист Кости Хейсканен, не стоит спешить радоваться. Ведь есть некоторые негативные аспекты.

Отмечается, что с 1 июля будут упрощены правила выдачи виз. Туристы смогут подавать документы на оформление без наличия в паспорте двухлетней визы. А для тех, у кого есть прописка в Северо-Западном федеральном округе, необходимо будет предъявить справку о доходах с работы, справку о движении денежных средств из банка, а также внутренний и заграничный паспорта. Но вместе с тем выехать из России все равно будет не так-то и просто — только если у россиянина есть вид на жительство в Финляндии; финское гражданство; работа или учеба в стране; родственники или направление на лечение.

Кроме того, даже если у россиянина есть веская причина для посещения Финляндии, стоит помнить — страна сменила вектор в отношениях с Россией, что в последнее время становится все заметнее.

«Когда я пересекал несколько раз границу, я видел, как польские и эстонские пограничники вместе с финскими вели себя русофобно. Подтрунивали и как-то пытались препятствовать въезду россиян, выдумывая всякие разные поводы», — рассказал журналист.

Поэтому если россиянин решит ехать в Финляндию, Хейсканен рекомендует тщательно подготовиться к поездке: взять с собой все необходимые документы и настроиться на стояние в длинных очередях на границе, долгой проверке и возможному отказу в пересечении границы.

Даже несмотря на то, что Финляндия нуждается в туристическом потоке из России, менять негативное отношение к россиянам власти республики не спешат. Но если все-таки удалось попасть в страну, стоит быть также готовым к русофобии.

«Зарегистрирован вандализм со стороны местных жителей и беженцев из Украины, когда людям срывали регистрационные номера или портили транспортные средства. Поэтому надо быть ко всему готовым, если вы собираетесь приехать, и у вас есть основания путешествовать в Финляндию», — добавил он.

Помимо русофобии и трудностей при въезде в Финляндию, иностранная таможенная служба ввела некоторые ограничения и на ввоз крепкого алкоголя. Кроме того, теперь запрещено ввозить и топливо в канистрах. Только если оно будет в машине.

«Дурдом и издевательство происходит над людьми, которые пересекают границу», — заключил Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как воруют деньги в ВСУ.