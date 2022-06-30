Львовский горсовет запретил деятельность украинской православной церкви

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Законодатели объясняют решение причастностью УПЦ к Московскому патриархату.

Запретили Украинскую православную церковь (УПЦ) во Львове. Об этом в Telegram-канале «Политика страны» заявил автор законодательной инициативы от партии «Евросолидарность» Юрий Ломага.

Свои действия власть объясняет тем, что УПЦ относится к Московскому патриархату. При этом ранее в Украинской церкви отмечали полную независимость от РПЦ.

«Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Львовской городской территориальной общины, и я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу», — сказал он, передает ТАСС.

Также Ломага утверждает, что УПЦ представляет угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, на каноническую церковь участились гонения. В частности, речь идет о нападениях на храмы и представителей духовенства со стороны украинских националистов.

Помимо всего прочего, в марте в Верховную раду внесли законопроект, согласно которому у церкви должны изъять все ее имущество.

Священнослужители считают подобные шаги законодателей незаконными. Известно, что УПЦ выразила несогласие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по спецоперации на Украине.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились за помощью к Москве в защите мирного населения от геноцида киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о решении Верховного суда Украины разрешить канонической УПЦ сохранить название.