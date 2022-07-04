Тест: Угадайте фильм с Фрунзиком Мкртчяном по одному кадру

Известный актер Фрунзик (Фрунзе, а также Мгер) Мкртчян родился 4 июля 1930 года в армянском Ленинакане (ныне Гюмри). Отец актера трудился табельщиком на заводе, а мать — посудомойкой.

Интерес к актерскому мастерству Фрунзик Мушегович проявлял с детства. После окончания школы будущий артист устроился в клуб, где работал в качестве помощника киномеханика. Параллельно с этим он играл в местном драматическом кружке. Затем Мкртчян год учился в студии при Ленинаканском драматическом театре.

В 1956-м Фрунзик Мушегович стал выпускником Ереванского театрального вуза и присоединился к труппе театра Сандукяна. Его карьера на сцене быстро пошла в гору. Дебют в кино получился неудачным: после монтажа картины «Тайна озера Севан» начинающего артиста практически вырезали, оставив в кадре только ногу.

В 1960-м он сыграл роль веселого музыканта в фильме «Парни музкоманды». Потом были и другие работы, многие из них стали классикой кино: «Кавказская пленница», «Айболит-66», «Мимино», «Солдат и слон», «Суета сует» и другие.

С личной жизнью было труднее: все три брака Фрунзика Мкртчяна окончились печально. Отношения с первой женой Кнарой, однокурсницей актера, очень быстро разрушились.

Со второй супругой Донарой Пилосян сначала все было хорошо. В браке родились дочь Нунэ и сын Вазген. Однако счастливой семейной жизни помешало обнаруженное у жены неизлечимое психическое заболевание. Из-за этого ее пришлось поместить в лечебницу. Вскоре дочь актера перебралась в Аргентину, а сыну врачи поставили тот же диагноз, что был и у матери. Попытки лечения Вазгена не дали результата и его тоже госпитализировали.

Личная жизнь Фрунзика Мкртчяна некоторое время была безоблачной, когда он женился в третий раз на Тамаре Оганесян. Однако брак не удалось сохранить надолго.

Болезни очень близких людей и другие проблемы подкосили артиста. Ходили слухи о его серьезной зависимости от алкоголя, которая якобы и погубила мужчину. Фрунзик Мкртчян ушел из жизни 29 декабря 1993 года.