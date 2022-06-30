Суд отклонил иск к Собчак из-за интервью с Блиновской

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Потерпевшие требовали с селебрити девять миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Кунцевский суд Москвы отклонил коллективный иск девяти истцов к журналистке Ксении Собчак из-за ее интервью с блогером и создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

По данным 5-tv.ru, основная мысль иска состояла в том, что потерпевшим не понравился фрагмент интервью светской львицы с автором марафона Еленой Блиновской, в котором Собчак упомянула о Григории Грабовом — российском лидере культа религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии», объявивший себя «Иисусом Христом во Втором пришествии». Ранее, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. Будто журналистка в интервью указала на то, что он мошенник, кроме того, были указаны ссылки на данные о его уголовных делах.

Со слов истцов, им были причинены серьезные моральные страдания, и те потребовали от Ксении девять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. По миллиону на каждого. Также они просили суд признать указанные в интервью сведения недействительными.

«После просмотра интервью я испытала сильный стресс и нравственные страдания. Технологии Грабовского спасают жизни людей и из-за негатива в интервью многие люди не смогли пользоваться его практиками», — рассказывает одна из потерпевших последовательниц учения Грабовского.

Пока неизвестно, обжалуют ли потерпевшие решение суда. Представители Ксении Собчак на процесс не явились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак хотят привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в составе ОПГ.