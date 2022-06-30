Владимира Путина в Ашхабаде встретил автомобиль особой расцветки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhao Junchao; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, как именно Туркменистан встречал Владимира Путина на Каспийском саммите.

Дмитрий Песков на регулярном брифинге ответил на вопрос, почему при прилете в Туркменистан Владимира Путина встретила машина экзотической для страны расцветки — черной.

Как подчеркнул в своем ответе пресс-секретарь, Владимир Путин всегда выбирает для перемещений автомобили черного цвета. По словам Пескова, причина кроется в нормах безопасности.

«Этот автомобиль AURUS. Президент использует авто черного цвета, они укомплектованы соответственно и отвечают требованиям безопасности», — объяснил Дмитрий Песков.

Автомобили черной расцветки считаются в Туркменистане редкостью, экзотикой. Бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов считал, что удачу приносит белый цвет, поэтому все правительственные машины (и впоследствии, гражданские) обычно покрашены в светлый оттенок. Представитель Кремля Дмитрий Песков передвигался на белой машине.

Владимир Путин прибыл в Ашхабад на Каспийский саммит. В рамках мероприятия он встретится с главами Туркменистана, Ирана, Азербайджана и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прошедший в Баварии саммит G7 был назван самым неудачным за последние годы.