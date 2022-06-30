Лысая MIA BOYKA представила новый трек про любовь и Гагарина

Фото, видео: Instagram* / miaboyka; PR MIA BOYKA

Звезда Tik-Tok больше не с длинными и не с синими волосами.

Певица MIA BOYKA представила новый трек «Гагарин», в котором предстала перед поклонниками в новом образе: без синих и длинных волос. Теперь у девушки очень короткая стрижка, и она — блондинка. Впрочем, песня ее такая же космическая, как и новый имидж. Она посвящена безумной любви, сопоставимой с той, которая была у Гагарина к космосу, хоть и в этих отношениях один другому — не пара.

Впрочем, те, кто хочет визуально прочувствовать танцевальную композицию, могут посмотреть фрагменты видеоклипа — их артистка тоже обнародовала в Сети. А позже будет представлена и полная версия.

«Когда я говорю, что там будут шокирующие тебя детали — я нисколько не преувеличиваю», — пообещала заранее артистка в своих соцсетях.

Кстати, авторами трека выступили сама исполнительница и ее коллаборатор T-Killah, с которым певица часто сотрудничает. Плоды совместного проекта и новый образ уже успели оценить многие подписчики в Instagram*. Они — в восторге.

«Я ничего в своей жизни не ждала сильнее этого трека, и я так рада, что, наконец, его сможет услышать весь мир. Мне кажется, это самый крутой релиз в этом году, вообще во всей индустрии в нашей стране, хит 10000%! И новый образ просто сногсшибательный, не каждый решился бы на такие кардинальные перемены, тебе очень идет, теперь вовсю жду клип. Это прекрасно», — написала одна из поклонниц.

«Гагарин» — это второй сингл артистки в текущем году, он вышел вслед за майской балладой «Вдох».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица MIA BOYKA чувствовала перед выходом на сцену «Алых парусов».

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