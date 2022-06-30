ВСУ нанимают бойцов-психопатов: психолог рассказала, почему они особо опасны

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Психопатия — не заболевание, а особенность характера, излечить ее нельзя. Эксперт Ольга Пропубертат назвала примечательные черты личностей с этим отклонением.

Психопатия — страшный диагноз, но это не болезнь, а особенность характера. На днях стало известно, что люди с таким отклонением есть в ВСУ — его выявили у приговоренного к казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемника из Марокко Брагима Саадуна. В контексте ситуации на Украине и сотен сообщений о зверствах бойцов нацбатальонов психолог Ольга Пропубертат в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как проявляется психопатия и почему соответствующие личности крайне опасны для общества.

Люди, у которых диагностируется такое нарушение, по словам эксперта, просто не испытывают эмоций. Точнее можно сказать, что они переживают их не так как все остальные. При этом чаще всего интеллектуальная составляющая у них развита блестяще, но психопатия стирает грани добра и зла.

«Могут действительно убить за деньги легко, они даже не понимают разницы. Для них убийство — это некая норма жизни, они могут мучить котенка и спокойно на это смотреть или даже наслаждаться этим, у них внутренняя эмоция сожаления, соболезнования боли поломана. Для них боль — это часть нашей жизни. Они сами достаточно легко и просто испытывают боль и проживают ее спокойно», — отметила психолог.

По словам Пропубертат, на серьезный ожог, порез или падение психика такой личности не отвечает стрессом. С зубной болью большинство живет еще пару дней, так как пациенты часто боятся вмешательства. Эти «пациенты» пойдут на прием с радостью, будут чувствовать себя уверенно и спокойно.

Видеть чужие слезы бывает невероятно трудно, верно? Рядовому человеку жаль того, что страдает, он интуитивно хочет узнать, почему он плачет, как ему помочь. Но моральная боль вообще ничего не значит для психопата, причем и своя собственная и любая чужая. Рыдания матери для них пустой звук, они без колебаний переступят через несчастного или раненного и продолжат свой путь.

Это нарушение на сегодня считается неизлечимым. Нет волшебной таблетки, пробуждающей эмпатию и соболезнование. Нельзя такого индивидуума научить оценивать боль как что-то плохое, недопустимое.

«Ужас всей этой истории состоит в том, что эти люди совершенно гениально выстраивают цепочки жизненные. Они очень хорошо и быстро понимают, как вызывать сочувствие у людей. Когда тебе никого не жалко, ты постоянно анализируешь, что происходит с людьми. Человек с психопатией подходит с форматом „как я могу попользоваться тем, что человек плачет“. И он очень быстро понимает, как обчистить карманы, например, у него логика работает», — подчеркнула Пропубертат.

Психолог привела в качестве примера семью с отцом-психопатом. Такой мужчина умеет изображать отличного, внимательного папу и в то же время быть настоящим тираном для жены. Он будет ласков с малышом, в его маму может параллельно избивать. Не потому что любит или нет, а потому что добрым отцом быть выгодно. Он докажет суду, что герой, а измученная женщина — психически неустойчива, отнимет у нее ребенка и будет получать соответствующие выплаты без угрызений совести. А еще останется очень доволен собой.

Психопаты хитры и здорово умеют жить за счет других. Они знают, каким словом заставить партнера работать и приносить деньги, умеют уладить конфликт, когда это нужно, изображать поддержку — лишь бы получить свое. За «правильные» поступки наградят нежностью, за «неправильные» накажут. И руководить ими будет только холодный рассудок без намека на чувства. Распознать их бывает трудно, ведь эти люди — отличные актеры. Поэтому важно не пропустить так называемые первые звоночки — манипуляции, холодность, циничность.

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