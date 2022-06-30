Чтоб противник не мог поднять головы: ВС РФ показали удары «танковой карусели»

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Термин обозначает два бьющих попеременно танка.

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как российские военные применяют «танковую карусель» по позициям ВСУ в Донецкой Народной республике. Этим термином называют удары двух бьющих попеременно танков.

«Мы свидетели танковой карусели. Это когда два танка бьют по очереди. Пока один заряжает, бьет второй и так далее. Делается это для того, чтобы интервалы между выстрелами были как можно меньше, чтобы с той стороны противник вообще не мог поднять головы», — сообщил военкор в момент, когда 28 снарядов улетало в сторону ВСУ.

Всего с начала специальной военной операции на Украине, по сообщениям Минобороны России, удалось ликвидировать 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 698 машин реактивной системы залпового огня, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны, а также защиту мирного населения Донбасса. Москва подключилась к вооруженному конфликту между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками после очередного обострения на границах и ряда артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

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