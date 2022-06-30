Офицер ЛНР Марочко сообщил о полученном ВСУ приказе отступать из Лисичанска

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Националисты пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами и хотят унести с собой часть тяжелой военной техники.

Украинские военные получили задержавшийся приказ по отступлению из Лисичанска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки, той группировке войск, которая находится в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление», — приводит его слова РИА Новости.

В том числе Морочко отметил, что националисты пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами и хотят унести с собой часть тяжелой техники, в том числе и автомобили. Однако чем крупнее колонна, тем больше растет вероятность того, что она будет обнаружена.

«Несмотря на то, что приказ отдан отходить мелкими группами, с большим интервалом и дистанцией, потери у них будут весьма большие. Было бы целесообразнее отдать этот приказ намного раньше», — сказал офицер НМ ЛНР.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что на данный момент все важные пути в Лисичанск находятся под контролем российских войск и военных ЛНР. Также трасса Лисичанск-Артемовск теперь вся перекрыта. Еще, как писал 5-tv.ru, территория нефтезавода в этом городе полностью перешла под контроль России и ЛНР.