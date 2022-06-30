Дочь Пьера Нарцисса расплакалась у его гроба

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Прощание с певцом должно было состояться 25 июня, но было перенесено из-за разногласий родственников.

Дочь покойного певца Пьера Нарцисса расплакалась над гробом покойного отца. Видео прощания с исполнителем хита «Шоколадный заяц» есть в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как Каролина-Кристель не сдержала слез у гроба своего папы.

Рядом с ней находилась экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева. Женщина долго не отходила от покойника, постоянно поглаживая его по лицу в знак любви и памяти.

Изначально церемония прощания должна была проходить 25 июня, но из-за разногласий российских и камерунских родственников ее переносили.

Помимо этого, по словам Калачевой, родня из Камеруна решила заменить гроб артиста. Сам Нарцисс любил белый цвет с золотом, но его близкие все сделали иначе.

«Я третий раз арендую зал — каждый раз по 150 тысяч. Плюс мы покупали гроб — белый с золотом, как любил заюша. Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это еще минус 200 тысяч», — комментирует произошедшее Калачева в разговоре с KP.RU.

Пьер Нарцисс скончался во время операции на почке. У него остановилось сердце. Причиной названы осложнения от подагры.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с церемонии прощания с Пьером Нарциссом.