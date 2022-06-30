«Мы точили друг друга»: жена Нарцисса разоткровенничалась у гроба Пьера Нарцисса

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Валерия Калачева до сих пор не может смириться с кончиной «шоколадного зайца».

В Москве, в траурном зале ЦКБ № 1, проходит церемония прощания с певцом, участником телевизионного проекта «Фабрика звезд» Пьером Нарциссом. Неожиданно для всех артист ушел из жизни еще в расцвете лет — ему было всего 45.

Проводить в последний путь «шоколадного зайца» пришли его родные и коллеги, в том числе по телевизионному проекту. У каждого из гостей о звезде остались только теплые воспоминания и как о друге, и просто как о хорошем человеке. В том числе и у его бывшей супруги Валерии Калачевой, несмотря и на пережитые сложности в браке.

«Нарцисс, солнышко мое любимое, я всегда буду любить тебя. Наш путь с тобой был сложный. Мы точили друг друга, как камни. Острые камни, которые сглаживали друг друга. Пьер, когда я узнала о твоей смерти, то не могла поверить. Мне звонили со всего мира. Солнышко, ты проделал огромный путь из Африки в Россию. Вместе мы раскачаем этот мир, я тебя очень люблю», — цитирует Калачеву издание NEWS.ru.

К словам женщины присоединилась и 16-летняя Каролина-Кристель, дочь покойного. Она поблагодарила отца за жизнь, за то, что он был опорой и поддержкой для нее. И выразила уверенность в том, что они не прощаются.

«Я очень люблю тебя, папочка. Спасибо, что подарил мне жизнь. Очень жаль, что мы провели вместе так мало времени. Я думала, что в старости ты будешь жить со мной в огромном доме и я буду о тебе заботиться. Увы, но мы не прощаемся», — сказала девочка.

Певца камерунского происхождения не стало 21 июня. Он не перенес многочасовой операции на почках. Больше недели родные Нарцисса не могли определиться, где похоронить артиста. Из-за разногласий церемония прощания в России переносилась трижды. В конечном итоге стороны сошлись на том, что певец упокоится на своей родине, в Камеруне. На этом настояли его мама и сестра.

Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры с церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом.