Вдова Караченцова снова повредила ногу после второй операции: «Из швов пошла кровь»

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Медики строго наказали Людмиле Поргиной соблюдать меры безопасности в течение восьми недель после операции. Актриса не послушалась и сильно поплатилась.

Российской актрисе Людмиле Поргиной снова пришлось пережить хирургическое вмешательство. Уже во второй раз за эти три месяца звезда ложится под нож. Восстановить силы после первой операции вдова Николая Караченцова решила на своей даче в Болгарии. Однако там артистку настигла беда — послеоперационные швы разошлись, оставив после себя кровавые следы.

«Дело в том, что несколько лет назад мои внуки сломали мне пальчики на ногах. Мы отдыхали в Абу-Даби, и они уговорили меня прокатиться на самом большом водном аттракционе. Я согласилась. И во время спуска с водной горки сломала все пальцы на ногах. В Москве мне поставили в них штифты. Но со временем они стали опускаться. Боль была дикая, поэтому я решилась на операцию», — рассказала 73-летняя знаменитость.

Она также призналась, что совершенно не боялась хирургического вмешательства. Уверенность в профессионализме российских врачей развеяла все страхи у Людмилы Поргиной. Однако процедура оказалась и в самом деле очень трудоемкой. Она рассказала, что врачи прооперировали ее стопу и выпилили штифты.

«Ходить больно до сих пор. Стопа болит, пальцы не сгибаются. Но я стараюсь расхаживаться потихонечку, массирую», — объяснила актриса.

Медики строго наказали Людмиле соблюдать меры безопасности в течение восьми недель после операции. Теперь звезде нужно ходить в специализированной обуви — баруках. Однако Поргина не стала слушать врачей и нарушила их указания. После артистка очень пожалела об этом.

«Спустя несколько дней после операции я поехала на реабилитацию в Болгарию, где у нас есть дом, — рассказывает артистка. — Один раз зашла в море искупаться. Зря пошла! Швы воспалились, и из них пошла кровь! В воде стопа намокла и все», — приводит ее слова PROZVEZD.

Людмила Андреевна очень испугалась после случившегося. Теперь она пообещала больше не заходить в воду, пока не закончится послеоперационный период. Артистка старается дышать свежим воздухом и не волноваться, дабы поскорее восстановиться после тяжелой процедуры.

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