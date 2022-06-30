Совет да любовь: Игорь Николаев представил ремикс популярной песни

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Весной певец резко сократил количество выступлений и практически перестал появляться на публике. Поклонники стали подозревать артиста в эмиграции. Но слухи оказались лишь слухами.

Певец Игорь Николаев в разгар лета всем поклонникам преподнес подарок, выпустив ремикс своего хита «Невеста». Эта песня давно уже завоевала любовь брачующихся.

«С 30 июня на всех основных цифровых площадках — новый летний римейк песни „Невеста“. Как говорится, совет да любовь!» — сообщил артист в социальной сети.

Николаев надеется, что обновленная композиция в ближайшие недели также полюбится слушателям и будет звучать на каждой свадьбе, став частью самых счастливых воспоминаний любой невесты.

К слову, в последние месяцы Николаев стал все реже выступать и появляться на публике. Многие стали подозревать, что он последовал примеру своих коллег — Аллы Пугачевой, Андрея Макаревича и других — и покинул родину. Но догадки не подтвердились. Певец живет в России. Но к решению примадонны, к примеру, относится с пониманием. Вместо критики он признался в любви к семье Пугачевой. Кроме того, Николаев не только друг звездного семейства, но и крестный отец дочери примадонны Лизы. Он с нетерпением ждет возвращения певицы из Израиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую новую профессию стала осваивать жена Игоря Николаева.