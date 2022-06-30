ВКС России за сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации по защите Донбасса на регулярном брифинге.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаевской области, пишет RT. Об этом на регулярном брифинге Минобороны России сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в ходе спецоперации по защите Донбасса украинская армия несет значительные потери.

«За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС РФ по пункту управления 123 бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79 десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков», — заявил офицер.

Конашенков также сообщил о ликвидации шести единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). По словам генерал-лейтенанта, В Харькове, Берестовом и Авдеевке ударами российской армии были поражены пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ, которые потеряли в результате более половины бойцов.

«Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34 батальона 57 мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров», — подчеркнул Конашенков.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны, а также защиту мирного населения Донбасса. Москва подключилась к вооруженному конфликту между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками после очередного обострения на границах и ряда артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

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