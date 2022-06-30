МЧС России совместно с ДНР приступили к демонтажу разрушенных зданий в Мариуполе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Работники спасательных служб помогают местным жителям с поиском пропавших личных вещей, документов и имущества.

Власти Донецкой народной республики и МЧС России восстанавливают инфраструктуру Мариуполя. Сейчас в городе наступили трудные времена, ведь после разрушений, оставленных украинскими националистами, огромная часть местных жителей потеряла свои дома и квартиры.

Власти Мариуполя подсчитали масштаб потерь и начали незамедлительно принимать меры по восстановлению нормального ритма жизни в городе. МЧС России совместно с ДНР приступили к демонтажу разрушенных зданий, дабы поскорее построить новую инфраструктуру.

«На данном объекте МЧС России производит разбор завалов, обследование этажей и крыш на поиск взрывоопасных предметов и передачи их соответствующим органам для дальнейшей утилизации, а также помощь людям при выносе оставшегося имущества из жилья», — рассказал один из сотрудников МЧС.

Украинские вооруженные силы используют все имеющиеся у них оружие, не скупаются даже на боевую технику советского производства. Часть их вооружений осталась внутри жилых домов, ее срочно необходимо ликвидировать.

«Данные боеприпасы обнаружены на участках проведения работ. Это все, что обнаружено из-под завалов. Ранее работали на этих местах, но сейчас производится дальнейшая откопка, поэтому до обследуем здание найдем еще боеприпасы, которые были необнаружены ранее», — признался сотрудник ведомства.

В том числе работники спасательных служб помогают местным жителям с поиском пропавших личных вещей, документов и имущества, сообщает RT.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ запугивали полицейских Мариуполя.