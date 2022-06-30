НМ ЛНР дала украинским военным в Лисичанске шанс сдаться

Фото, видео: НМ ЛНР

С помощью специальных снарядов луганские военные доставляют в город агитационные материалы с информацией о реальном положении дел.

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) предоставили находящимся в Лисичанске украинским националистам шанс сложить оружие. Луганские военные пообещали, что сдавшиеся добровольно получат возможность вернуться к своим семьям.

«Мы находимся на подступах к городу Лисичанск, даем последний шанс военнослужащим украинской армии сдаться. Давали шанс и в Северодонецке, в Золотом, в Горском. Обещания свои выполняем», — сказал представитель НМ ЛНР.

С помощью специальных артиллерийских снарядов союзные силы распространяют над городом агитационные листовки с призывом сдаться и информацией о реальном положении дел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что территория нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске полностью перешла под контроль российских и луганских войск. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в промзоне предприятия на протяжении нескольких дней велись бои, в результате которых украинские подразделения бежали с поля боя, оставив оружие и военную технику. Командиры одной из бригад ВСУ бросили подчиненных при попытке скрыться, однако попали под массированный артиллерийский обстрел.