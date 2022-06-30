Акции «Газпрома» упали в цене на 30%

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Столько бумаги концерна не стоили с 25 февраля.

Стоимость акций «Газпрома» упала до 200 рублей — впервые с 25 февраля. Это произошло после того, как стало известно о решении общего собрания акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.

Так, если до соответствующего решения бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 руб. (+4,4%) за штуку. То к 12:27, 30 июня, их можно было приобрести за 227 руб (-23,46%).

Ранее заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов объяснил, почему компания не будет выплачивать дивиденды за прошлый год. По его словам, приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме», цитирует Садыгова ТАСС.

«Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».

Как уточняет агентство, ранее совет директоров холдинга рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов за 2021 год могло быть направлено 1,244 трлн рублей. Этот показатель должен был стать рекордным как для «Газпрома», так и для российских публичных компаний. Предыдущие рекордные дивиденды «Газпром» выплатил в 2018 году — 16,61 рубля на акцию. В 2020 году выплаты составили 12,55 рубля на акцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс рубля по отношению к доллару и евро достиг значений мая 2015 года.