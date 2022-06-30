Минобороны РФ: ДНР и Украина провели обмен военнопленными 144 на 144

Фото, видео: Telegram / DIUkraine; Минобороны РФ

Практически все освобожденные, — раненые или тяжелораненые, которым необходимо незамедлительно оказать медицинскую помощь.

Накануне состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Его организовали по приказу Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, одними из главных задач для нашей страны в данном вопросе является сохранение жизней, здоровья, а также освобождение наших военнослужащих и солдат Донецкой и Луганской народных республик. Именно они составляют большинство возвращенных.

«Практически все освобожденные, — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен составляет более шести тысяч человек», — заявил генерал-лейтенант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ заявило о выводе российских войск с острова Змеиный.