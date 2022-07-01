Невролог рассказал, чем опасны непроизвольные сокращения мышц

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При соблюдении определенных профилактических мер можно будет избежать подобных трудностей.

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал однократный приступ судорог. Чаще всего это внезапное болезненное сокращение (спазм) мышц продолжительностью от нескольких секунд до двадцати минут и дольше. Они будут продолжаться, пока мышцы человека полностью не расслабятся.

О том, что необходимо знать о таких спазмах и как часто они могут случаться, рассказал aif.ru врач-невролог, исполняющий обязанности заведующего Неврологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Максим Воронцов.

По словам специалиста, всего существуют четыре типа подобных спазмов — истинные, тетанические, дистонические и судороги контрактуры. Первый вариант является самым распространенным, чаще всего он возникает из-за повышенной возбудимости нервов. Второй возникает при нехватке кальция и магния в организме.

Третий вызван мышечной усталостью и характеризуется сокращением мышц-антагонистов, работающих в противоположном направлении. Четвертый имеет наследственный характер либо заболевание мышц на фоне проблем с щитовидной железой. Основной причиной подобных спазмов могут быть чрезмерные физические нагрузки, а также дефицит натрия.

Максим Воронцов добавил, что человек нередко испытывает судороги из-за низких показателей витамина В6 или падения сахара в крови. Варикозное расширение вен, проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет и другие эндокринологические и метаболические расстройства также нередко являются причиной судорог.

Также специалист добавил, что опасной угрозой для жизни могут стать судороги, затрагивающие гладкие мышцы внутренних органов.

При соблюдении определенных профилактических мер можно будет избежать подобных трудностей. К ним относятся — правильное сбалансированное питание с большим количеством микроэлементов и электролитов, упражнения на релаксацию и растяжку мышц, дополнительные аптечные добавки и витамины.

Чаще всего судороги из-за чувствительности нервной системы могут возникать у женщин, предупреждает врач. Особенно это актуально во время беременности из-за высокой нагрузки на организм на фоне дефицита витаминов, а иногда и лишнего веса. Кроме того, проблема нередко встречается у пожилых людей.

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