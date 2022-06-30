Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун о Путине: «Готов принять пулю за него»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Берни Экклстоун выразил поддержку российскому лидеру и раскритиковал действия Владимира Зеленского.

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путина и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

«Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек», — цитирует слова Экклстоуна интернет-портал «Чемпионат».

Вместе с тем известный олигарх высказался и о Владимире Зеленском. Он отметил, раньше украинский лидер был юмористом. Но приход к власти не перестал ассоциировать его с комиком. Ведь если бы он приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить.

«Уверен, если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы это», — добавил Экклстоун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимира Зеленского описали пленные солдаты ВСУ.