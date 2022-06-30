Опубликованы первые кадры с церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Знаменитый «Шоколадный заяц» скончался 21 июня, но панихида состоялась только спустя девять дней из-за семейных разногласий.

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом состоялась в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Белоснежный гроб с телом артиста утонул в букетах алых роз, их фанаты доставили к месту панихиды грузовиком и раздавали всем желающим. Мероприятие сопровождало живое пение госпел-хора из Камеруна.

Проститься с выпускником «Фабрики звезд» пришла ведущая популярного шоу, заставшая начало его карьеры на сцене, Яна Чурикова. Прессу на съемки звезды не допустили. После к гробу подошли бывшая супруга артиста Валерия Калачева и его 16-летняя дочь Каролина-Кристель. Обнявшись, они долго и с нежностью смотрели на покойного, поправляли его костюм, плакали. Также на прощании появилась троюродная сестра исполнителя — джазовая певица Виктория Пьер-Мари.

Нарцисс умер 21 июня, траурная церемония была запланирована на 25-е, но семейные разногласия не позволили провести ее вовремя. По словам Калачевой, она трижды оплачивала аренду ритуального зала, так как сестра-двойняшка и мама покойного из Камеруна всячески препятствовали ее решениям и срывали даты. Более того, за несколько часов до прощания они пытались тайком подменить гроб звезды.

В итоге после переговоров было решено: после панихиды тело Нарцисса отправят на родину в специальном цинковом гробу, а там снова переложат — в выбранный родственниками. Как рассказала журналистам Виктория Калачева, на скандалах с камерунской родней она потеряла полмиллиона попросту «сгоревших» рублей. К тому же еще 700 тысяч она с большим трудом собрала на оплату транспортировки. Последнее пристанище музыкант обретет на родной земле, в фамильном склепе, хотя изначально бывшая жена настаивала на могиле в Москве.

Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни. По словам концертного директора звезды Сергея Дворцова, он умер на операционном столе, не перенес многочасового хирургического вмешательства. Известно, что певец страдал подагрой, близкие вспоминали, что артист не раз жаловался на проблемы с почками.

Ранее, писал 5-tv.ru, патологоанатом рассказал о фатальных последствиях столь затянувшихся похорон для тела Пьера Нарцисса.