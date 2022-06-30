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Автор Ржевского мемориала счастлив, что его творение теперь на ста рублях

Эмилия Малинина 203

Автор Ржевского мемориала назвал «огромной честью» попадание мемориала на новые 100 рублей

Автор Ржевского мемориала счастлив, что его творение теперь на ста рублях

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Попадание мемориала на купюру подарило его создателю уверенность в том, что памятник может стоять на ряду с самыми важными российскими объектами.

Создатель Ржевского мемориала советскому солдату Андрей Коробцов заявил, что изображение комплекса на новой купюре номиналом в 100 рублей стало огромной частью для него. Уже сегодня Центральный банк презентовал дизайн обновленной банкноты.

«На самом деле работа велась давно, с нами это обсуждали. Но тогда еще неизвестно было точно, получится или нет оказаться на какой-то купюре. Для меня это очень важно, что из всех фантастических по красоте и значимости мест в России выбрали Ржевский мемориал», — отметил Коробцов.

фото: 5-tv.ru

Он также еще раз подчеркнул, насколько важным для него оказалось это событие. Попадание мемориала на купюру подарило его создателю уверенность в том, что памятник может составить конкуренцию самым знаменитым достоинствам страны.

«Значит он стоит в одном ряду с самыми знаковыми вещами для России. Для меня это огромная честь и мне невероятно приятно», — признался счастливый создатель в беседе с Газетой.ру.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель председателя Банка России презентовал дизайн новой банкноты в 100 рублей. Спереди на купюре изображены главные достопримечательности Москвы, а сзади красуется тот самый знаменитый мемориал в Ржеве.

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