Автор Ржевского мемориала счастлив, что его творение теперь на ста рублях

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Попадание мемориала на купюру подарило его создателю уверенность в том, что памятник может стоять на ряду с самыми важными российскими объектами.

Создатель Ржевского мемориала советскому солдату Андрей Коробцов заявил, что изображение комплекса на новой купюре номиналом в 100 рублей стало огромной частью для него. Уже сегодня Центральный банк презентовал дизайн обновленной банкноты.

«На самом деле работа велась давно, с нами это обсуждали. Но тогда еще неизвестно было точно, получится или нет оказаться на какой-то купюре. Для меня это очень важно, что из всех фантастических по красоте и значимости мест в России выбрали Ржевский мемориал», — отметил Коробцов.

фото: 5-tv.ru

Он также еще раз подчеркнул, насколько важным для него оказалось это событие. Попадание мемориала на купюру подарило его создателю уверенность в том, что памятник может составить конкуренцию самым знаменитым достоинствам страны.

«Значит он стоит в одном ряду с самыми знаковыми вещами для России. Для меня это огромная честь и мне невероятно приятно», — признался счастливый создатель в беседе с Газетой.ру.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель председателя Банка России презентовал дизайн новой банкноты в 100 рублей. Спереди на купюре изображены главные достопримечательности Москвы, а сзади красуется тот самый знаменитый мемориал в Ржеве.