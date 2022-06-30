Президент Литвы: ЕК вскоре представит правила транзита в Калининград

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Перевозки между Калининградской областью и основной частью России могут освободить от европейских санкций.

Еврокомиссия (ЕК) обнародует правила транзита товаров по территории Литвы в Калининград и его область в ближайшие дни. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит руководящие принципы обращения с этими транзитными товарами», — заявил глава литовского государства в интервью изданию DPA.

Литовский лидер не стал делать прогнозы по решениям ЕК, однако отметил, что Вильнюс выступает против создания «зеленого коридора» для отдельных видов грузов. Он добавил, что Россия должна договариваться об условиях транзита товаров в Калининградскую область с Еврокомиссией.

Источники западных СМИ утверждают, что решение по поставкам товаров будет принято до 10 июля. При этом товары, перевозимые между Калининградом и Россией могут вывести из-под европейских санкций при условии, что они не будут вывозиться за пределы российских границ.

18 июня Литва ввела запрет на транзит в Калининград ряда товаров, среди которых — изделия из металлов, топливо для реактивных двигателей, бытовая техника, косметика и даже лошади. В Москве действия Вильнюса назвали незаконными и пообещали ввести ответные меры. Ранее 5-tv.ru привел слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что они будут носить практический, а не дипломатический характер