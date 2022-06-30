Минобороны РФ заявило о выводе российских войск с острова Змеиный

Фото, видео: vidpochivai.com.ua; Минобороны РФ

Теперь мировое сообщество не сможет заявить в адрес России, что Москва препятствует вывозу сельскохозяйственной продукции. Слово за Киевом.

Российский гарнизон полностью выведен с острова Змеиный после выполнения всех поставленных задач. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове ЗМЕИНЫЙ и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что теперь Киев не сможет спекулировать на тему мирового продовольственного кризиса и пытаться свалить вину на Москву, у которой якобы тотальный контроль северо-западной части Черного моря.

Теперь слово за киевскими властями. К слову, до сих пор украинской стороной не разминировано побережье Черного моря, включая предпортовые акватории.