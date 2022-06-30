Лондон не хочет отдавать России свою рыбу и раскритиковал Фареры

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Великобритания не собирается давать лицензии на ловлю рыбы на своих территориях для российских судов, к таким же мерам Лондон призывает и Фарерские острова.

Руководители британских рыбных хозяйств озадачены и разозлены в связи с отказом Фарерских островов расторгнуть соглашение о рыболовстве с Россией.

Власти Фарер дали Москве право на ежегодный вылов 75 тысяч тонн путассу в их совместной с Великобританией спецзоне. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт уверен, что автономная часть Дании хочет «прикрыться соглашением о рыболовстве» с Россией.

«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», – приводит Daily Express слова Гатта.

Также Ян требует от Лондона повлиять на островное государство, ведь британское правительство также заинтересовано в прекращении ведения рыболовного сотрудничества с РФ.

В том числе издание сообщает, что Великобритания не собирается давать лицензии на ловлю рыбы на своих территориях для российских судов, к таким же мерам Лондон призывает и Фарерские острова.

Однако старший советник Министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг отмечает необходимость соглашения о рыболовстве, ведь четверть всего экспорта поставляется прямиком в РФ. По ее словам, если договор и будет пересмотрен, то только в конце года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ изымет у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты.