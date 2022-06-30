Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила о подмене его гроба в день прощания

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Траурная церемония переносилась дважды, но и в назначенный день мероприятие не обошлась без скандалов.

Камерунские родственники певца Пьера Нарцисса подменили его гроб за несколько часов до церемонии прощания. Траурная церемония началась сегодня утром в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Как рассказали журналистам экс-супруга Валерия Калачева и дочь музыканта Каролина-Кристель, семья Нарцисса уже не первый раз действует против них исподтишка.

фото: Instagram* / monisha_star

Артист скончался 21 июня, 25-го должно было состояться прощание, но церемония дважды переносилась из-за споров российской и камерунской родни. Калачева планировала упокоить бывшего мужа в России, но в результате было решено, что его тело отвезут на родину и похоронят там.

По словам женщины, мама и сестра-двойняшка певца постоянно блокировали ее действия юридическими уловками, и после каждого инцидента шли непростые переговоры. Накануне прощания она узнала, что родственницы подменили гроб. Вместо белого с золотой отделкой, что вдова заказала с учетом вкусов артиста, выбрали свой.

После очередной беседы было решено: попрощаются с Нарциссом в белом гробу, потом его тело перевезут в специальном для транспорта, а в Камеруне будут хоронить в третьем. На передрягах с семьей исполнителя Калачева, по собственным словам, потеряла около полумиллиона рублей.

«Я снимаю зал этот третий раз — это уже за 300 тысяч с чем-то ушло, у меня просто деньги сгорели. И гроб около 200 тысяч — тоже убытки. Я лично не слышала от них оскорблений, но поступки говорят больше, чем оскорбления, такие унизительные», — поделилась она с KP.RU.

Пьер Нарцисс скончался на 46-м году — как рассказал концертный директор звезды Сергей Дворцов, не перенес многочасовой операции и скончался во время хирургического вмешательства. Известно, что певец страдал подагрой. Болезнь развивалось стремительно и дало осложнение на внутренние органы. Близкие исполнителя вспоминали, что он не раз жаловался на проблемы с почками.

Ранее, писал 5-tv.ru, патологоанатом рассказал о фатальных последствиях столь затянувшихся похорон для тела Пьера Нарцисса.