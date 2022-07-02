Тест: Какой вы инопланетянин?

День НЛО или День уфолога отмечается во всем мире 2 июля. Он посвящен людям, изучающим необъяснимые явления, и объектам, которым приписывают внеземное происхождение. Выбор именно этой даты для праздника связывают с предположительным крушением «летающей тарелки» с инопланетянами в конце июня или в начале июля 1947 года в американской пустыне неподалеку от городка Розуэлл, штат Нью-Мексико.

Спецслужбы засекретили материалы инцидента, что породило множество слухов и домыслов. История уфологии началась именно с «розуэлльского инцидента», а жители планеты разделились на два лагеря: верующих в существование братьев по разуму и скептиков.