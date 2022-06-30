Вечеринка на костях: частный крематорий устроил торжественное открытие

Фото, видео: 5-tv.ru

Для некоторых представителей похоронного дела нет ничего человеческого. Помимо этого частники регулярно нарушают правила техники безопасности, что грозит техногенной катастрофой.

Чудовищное по своему цинизму видео с открытия крематория «Каменный цветок» стало поводом для активного обсуждения в сети. Под популярную песню «Дельфин и русалка» сотрудники учреждения и их гости жарили шашлык и пели, буквально на костях. При этом совершенно непонятно, почему торжественная церемония состоялась лишь сейчас, хотя крематорий открыл свои двери еще в 2021 году.

За чей счет банкет

Генеральным директором «Каменного цветка» с 2018 года является Виталий Белоног. К слову, это не единственный его актив. В его копилке 25% Краснодарской «Радиокомпании Юг-Медиа». Основной же владелицей является Наталья Назарова, которая ранее была соучредителем ООО «Домодедовский крематорий», (на данным момент находится в стадии ликвидации). Еще один ее учредитель — Андрей Андреев — является руководителем службой радиовещания ГТРК «Кубань».

В то же время подмосковный Домодедовский горсуд 17 июня вынес судебное постановление в отношении Виталия Белонога, наложив арест на находящуюся в собственности «Каменного цветка» недвижимость. Кроме того, на совершение действий связанных с государственной регистрацией возникновения, изменения или прекращения прав собственности были наложены ограничения.

Таким образом, основным видом деятельности данной компании, согласно Уставу является только различная торговля розничными предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах, о крематории же, в данном документе не упоминается.

Партнеры по бизнесу, напоминающие старуху из сказки о рыбаке и золотой рыбке, (которой всегда было всего мало), от имени ООО «Каменный цветок» заключили договор на покупку земельного участка в деревне Кучино, с целью осуществления предпринимательской деятельности и извлечения, как мы понимаем, еще большей прибыли от организации похорон. На этой территории планировалась открыть бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) и крематорий. К счастью, реализовать планы по БСМЭ не удалось, по всей видимости, «покровители» этой не самой чистой идеи, потеряли свои позиции в органах исполнительной власти.

В деревне Кучино, расположилось только здание крематория, на территории которой, имеется своя сеть газопотребления, и две кремационные печи. В соответствии статьей «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» данный частный крематорий является опасным производственным объектом.

Такое бесконтрольное осуществление деятельности может повлечь за собой техногенную катастрофу районного масштаба, а любой такой «случай» относится к чрезвычайным ситуациям со всеми вытекающими социальными, юридическими и экономическими последствиями в сфере общества, которые носят глобальный характер. Крематорий, сам по себе, является опасным производственным объектом, требующий постоянного обслуживания, но без должного Государственного контроля такие частные компании, как «Каменный цветок» часто нарушают обязательные правила безопасности.

Что в печи?

Вопросы возникают и по поводу лицензии данного предприятия. В связи с ее отсутствием случае ЧП ответственности, получается, бизнесмены никакой нести не будут. На лицо — факт незаконной предпринимательской деятельности.

Да и, глядя на видео, понятно, что больше «Каменный цветок» похож на заведение с «самодельными печами для отходов», чем на цивильный похоронный дом, где со всеми положенными почестями покойного провожают в последний путь.

Соответствующий облик имеют и люди, участвующие в этом мероприятии, устроившие «Шашлык пати» на месте человеческой скорби. Для них нет законов и правил, а соответственно и никаких нравственных норм.

Можно смело предположить, что и у партнеров по этому бизнесу в компании то же с этим сложности. Кто может исключить, что эту «богадельню» не возьмет под крыло какое-нибудь ОПГ и использовать его для сжигания конкурентов без каких-либо рисков и последствий. Пострадать могут и обычные граждане. Выдать прах родственникам и не нести за это какой-либо ответственности для таких контор не проблема.

Отсюда вывод — крематории обязательно должны быть под контролем Государства.

Куда ушли 27 миллионов?

Выручка у «Каменного цветка» в ходе незаконной предпринимательской деятельности по данным суда на 17 июня 2022 года составила более 27 миллионов рублей.

Потратили их явно не на развитие бизнеса и не на создание технологически и экологически правильного крематория. Можно смело предположить, что пойти они могли по двум путям — все в семью и покупку за границей, куда не исключается, что они могут сбежать, или потратить на тех, кто их «крышует». Возможны оба варианта.

Налоги государству они точно не платили.