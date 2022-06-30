МИД Норвегии опроверг заявления о нарушении договора о Шпицбергене

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Решение не выдавать разрешение на пропуск российских грузов «продиктовано якобы санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии, отметила глава МИД.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что отказ страны пропускать грузы в российские поселки на Шпицбергене не является нарушением договора от 1920 года по архипелагу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse.

Кроме того, она добавила, что решение не пропускать российские грузы «продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии».

К слову, груз должен был проследовать через единственно контрольно-пропускной пункт «Стурскут» на границе между Россией и Норвегией. Генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин уже отреагировал на отказ выдавать разрешение на пропуск российских грузов. Он отметил — власти Норвегии, совершив подобный шаг, не продумали всех последствий.

Правовой статус Шпицбергена определяется Парижским договором 1920 года. В подписании участвовали 40 государств, включая СССР. Согласно документу, над архипелагом устанавливается суверенитет Норвегии, но страны-участники имеют право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, а ввоз грузов не должен быть ограничен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой есть способ обойти запрет по доставке грузов на Шпицберген.