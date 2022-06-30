Центробанк показал обновленную купюру номиналом 100 рублей
Фото: 5-tv.ru
На лицевой стороне сторублевой купюры можно разглядеть главные достопримечательности Москвы.
Банк России показал дизайн новой денежной купюры номиналом 100 рублей. Модернизированную банкноту представил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.
Спереди купюры можно увидеть столицу России, а среди напечатанных на банкноте объектов инфраструктуры: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. Сзади виднеется — мемориал в Ржеве.
«Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он был открыт ровно два года назад в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник «Куликово поле», — рассказал Белов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк параллельно с банкнотами начнет выпуск цифровых рублей.