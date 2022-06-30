Центробанк показал обновленную купюру номиналом 100 рублей

Фото: 5-tv.ru

На лицевой стороне сторублевой купюры можно разглядеть главные достопримечательности Москвы.

Банк России показал дизайн новой денежной купюры номиналом 100 рублей. Модернизированную банкноту представил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

фото: 5-tv.ru

Спереди купюры можно увидеть столицу России, а среди напечатанных на банкноте объектов инфраструктуры: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. Сзади виднеется — мемориал в Ржеве.

фото: 5-tv.ru

«Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он был открыт ровно два года назад в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник «Куликово поле», — рассказал Белов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк параллельно с банкнотами начнет выпуск цифровых рублей.