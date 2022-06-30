Мотор, камера, поехали: в Питере снимают новый сезон «Содержанок»

Фото: Instagram* / d_moroz

Главные роли в картине исполнит старый актерский состав, включая Зудину и Мороз, а режиссером выступит Ламара Согомонян — это ее сериальный дебют.

В Санкт-Петрбурге приступили к съемкам спин-оффа «Содержанки. Перезагрузка». Участие в проекте примет тот же актерский состав, а режиссером выступит Ламара Согомонян. Об этом сообщает на своей странице в Instagram* онлайн-киносервис start.ru.

По информации источника, съемки проходят в Северной столице России — Санкт-Петербурге. Здесь же происходит действие и по сюжету картины. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает старых знакомых. За три года в их жизни многое поменялось: Катя стала женой Чистякова, а новый муж Карины — влиятельный бизнесмен и меценат восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью, Дарюс готовится к съемкам нового фильма… На вечеринку заглянет и Лена Широкова.

В четвертом сезоне к своим ролям вернутся Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов и другие. Будут и новые лица, в том числе на экране появятся зарубежные артисты.

Режиссером проекта на этот раз выступит Ламара Согомонян. Причем он станет ее сериальным дебютом, как когда-то и для Константина Богомолова. Прежде зритель мог познакомиться с Ламарой по короткометражной работе «Собирайся, поедем на праздник», который участвовал в «Кинотавре», а также вошел в шорт-листы международных фестивалей.

Кстати, в сети уже можно увидеть первые кадры со съемок картины. Дарья Мороз на них предстала в экстравагантном образе — черном фраке, трусах и разгуливающая по Петербургу.

«Мы начали», — сопроводила фото комментарием Мороз на своей странице в Instagram*.

Аналогичный пост оставила и Марина Зудина, которая, кстати, не уступает во внешности более молодым коллегам в свои 56 лет.

Сериал «Содержанки» впервые на российском экране вышел в 2019 году, режиссером стал Константин Богомолов. Премьера второго сезона состоялась в конце января 2020-го — Богомолов выступил в нем уже в качестве шоураннера, а режиссером — Дарья Жук. Год назад зрители увидели третью часть картины под названием «Содержанки. Развязка», которую режиссировал Юрий Мороз. После было официально объявлено о закрытии проекта, но в итоге он получил продолжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Богомолов снимет фильм по мотивам сериала «Безопасные связи».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.