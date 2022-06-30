Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном

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Порт возобновил работу спустя несколько месяцев простоя из-за разминирования.

Из порта города Бердянск в Запорожской области Украины отправилось первое за долгое время судно с зерном. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Глава ВГА рассказал, что на борту отплывшего корабля находится семь тысяч тонн зерна, которое будет доставлено в дружественные страны. Судно и его груз охраняют корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России.

Балицкий отметил, что порт возобновил работу спустя несколько месяцев простоя. В это время инженеры Новороссийской военно-морской базы занимались его разминированием: после того, как украинские националисты покинули гавань, на ее территории остались неразорвавшиеся снаряды. Теперь нахождение в бухте и порте абсолютно безопасно, а оборудование и персонал готовы к перевалке грузов.

Член временной администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что вышедшее из порта судно перевозит национализированное зерно, запасы которого в регионе составляет около 1,5 миллиона тонн. Представитель ВГА добавил, что вскоре и частные фермеры смогут отправлять свою продукцию через порт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в порту Бердянска произошел взрыв.