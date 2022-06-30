Генеральная уборка: Яна Поплавская рассказала о пользе СВО для России

Фото: Telegram / Яна Поплавская

Актриса призналась, что патриотическая позиция развела ее со многими людьми из окружения. Но все это, как и массовая миграция знаменитостей, уверена она, к лучшему.

Спецоперация на Украине стала необходимой «чисткой» для России, считает актриса Яна Поплавская. Она призналась, что патриотическая позиция отвернула от нее многих людей из окружения, хотя самые близкие остались рядом даже при разных политических взглядах. Таким образом произошел разумный отбор на своих и чужих, и артистка этому рада.

Поплавская отметила, что ее бывшие приятели уехали за границу — неожиданно вспомнили, что она не только русские, но и на каких-нибудь 2% евреи, например. Эти люди, добавила артистка, забыли русский язык, открестились от своего русского прошлого и стали в лицо обзывать ее, обвинять, называть захватчицей, указывать, что у нее лично руки по локоть в крови.

По словам Поплавской, большое количество людей, знакомых и незнакомых, критикуют ее за чрезмерную прямолинейность. Но актриса все же стоит на своем праве говорить, что думает. Несмотря на оскорбления и даже угрозы некоторых хейтеров выследить и разобраться. С этим, говорит, ничего поделать нельзя — только смириться.

«Многие к этой „чистке“ не готовы. Но генеральная уборка — дело хорошее и нужное. Спецоперация поможет очистить страну от дерьма», — цитирует Яну Поплавскую «Абзац».

Актриса призналась, что страха перед будущим не испытывает. Она уверена в своей правде, хотя и не пытается навязать ее другим. Предпочитает оставаться другом, а не доказывать любой ценой собственную правоту. Что же касается массового оттока деятелей культуры из страны, это тоже не беда, настаивает артистка. У многих талантливых людей теперь есть шанс «протиснуться между достояниям», свято место, как говорится, пусто не бывает.

Ранее, писал 5-tv.ru, Максим Галкин посмеялся над бабушкой-героиней, вышедшей к националистам со знаменем Победы.